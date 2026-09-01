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Легенды рока
7 октября в 19:00
Концерты

Легенды рока

Театр драмы

«Рязанский камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина» и живая рок-секция объединяются, чтобы подарить вам шоу, которое запомнится навсегда.

Это энергия живого рока, соединённая с масштабом симфонического звучания. Гитарные рифы, живые струны, рок-вокал, атмосфера театрального действа и музыка, которую знает весь зал.

В программе концерта — легендарные хиты: Metallica, AC/DC, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, Queen.

Прозвучат композиции:

  • Smoke on the Water
  • Kashmir
  • Wind of Change
  • The Show Must Go On
  • Highway to Hell
  • The Final Countdown
  • The Trooper
  • Skyfall

(Программа концерта может незначительно меняться)

Возраст
6+