Легенды рока

«Рязанский камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина» и живая рок-секция объединяются, чтобы подарить вам шоу, которое запомнится навсегда.
Это энергия живого рока, соединённая с масштабом симфонического звучания. Гитарные рифы, живые струны, рок-вокал, атмосфера театрального действа и музыка, которую знает весь зал.
В программе концерта — легендарные хиты: Metallica, AC/DC, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, Queen.
Прозвучат композиции:
- Smoke on the Water
- Kashmir
- Wind of Change
- The Show Must Go On
- Highway to Hell
- The Final Countdown
- The Trooper
- Skyfall
(Программа концерта может незначительно меняться)
- Возраст
- 6+