9 июля 2026 года в 18:30 Музей истории молодёжного движения приглашает на открытие выставки «ЛЕГЕНДА О ЛАС КАСАСЕ. К 460-летию со дня смерти великого гуманиста» по материалам собрания и исследований Александра Олеговича Никитина!

Бартоломе де Лас Касас (1584?-1566) — испанский священнослужитель, историк и публицист — самая известная после Христофора Колумба фигура в истории колонизации европейцами Нового Света. И хотя именно он сохранил для потомков дневники адмирала, Колумб и Лас Касас олицетворяют противоположные тенденции. Безудержной экспансии европейцев, вылившейся в разрушении культуры и геноцид индейцев, Лас Касас противопоставил идею прав коренных народов Америки как истинных и законных хозяев своей земли.

Полвека своей жизни Лас Касас посвятил защите индейцев, добиваясь от испанских монархов издания справедливых законов. Он 14 раз пересёк Атлантический океан, полем его деятельности были Гаити, Куба, Венесуэла, Мексика. Практические начинания Лас Касаса в обстановке непонимания и вражды потерпели неудачу, но его гуманистическая идея — все народы равны — в конечном итоге победила.

Обличившее жестокости конкистадоров «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», которое Лас Касас успел издать при своей жизни — одна из книг, изменивших мир. С 1552 года она переиздавалась бесчисленное количество раз на многих языках. А с франкфуртского издания 1598 года её начал сопровождать иллюстративный ряд из 17 гравюр братьев де Бри, усиливший воздействие текста и закрепивший в сознании человечества образ конкисты как преступного геноцида индейцев.

До сих пор идейные наследники колонизаторов не могут простить этого Лас Касасу. Они оперируют жупелом «чёрной легенды», сконструированной врагами Испании, а Лас Касаса объявляют лжецом или сумасшедшим, в то время как в Латинской Америки его глубоко чтут, а католическая церковь рассматривает вопрос о его канонизации. Яростные споры, начавшиеся при жизни «Апостола индейцев» не утихают и 460 лет после его смерти. Всё это делает указанную годовщину более чем актуальной.

Биографией Лас Касаса и историей издания его книги занимается историк Александр Олегович Никитин, через руки которого проходил, в частности, экземпляр гейдельбергского издания (1664) на латыни с гравюрами, раскрашенными от руки. Один из трёх имеющихся в России экземпляров другого немецкого издания книги Лас Касаса — последнего, в котором гравюры были отпечатаны с оригинальных досок 1598 года — представлен на выставке в оригинале.

Впервые в отечественной музейной практике данная серия гравюр экспонируется целиком (на выставке 1992 года в Эрмитаже их было пять), причём в двух вариантах — с раскраской и без неё. Также впервые российский зритель увидит репродукцию фрески венесуэльского художника Тито Саласа «Падре Бартоломе де Лас Касас, защитник индейцев» из дома-музея Симона Боливара в Каракасе.

Издания трудов Лас Касаса и посвящённых ему, от апологетических до враждебных, составляют заметную часть экспозиции. Среди них — уникальные книги, например, с автографом доктора исторических наук И.Р. Григулевича и личный экземпляр испанского журналиста и писателя Хасинто Микеларены. Оба в 1940-е годы находились в Аргентине, но по разные стороны баррикад: Григулевич — как советский разведчик-нелегал, Микеларена — как корреспондент франкистской газеты.