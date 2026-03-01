Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 273
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 457
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 927
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 910
Легенда наивного искусства. Катя Медведева
16 апреля в 16:00
Художественный музей им. И.П. Пожалостина

16 апреля 2026 в 16:00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений художника наивного искусства Кати Медведевой (Москва).

Наивное искусство всегда существовало в художественной практике различных стран и культур, включая самодеятельное творчество и искусство вошедших в профессиональный круг талантливых художников-самоучек. Оно получило эстетическое признание на рубеже ХIХ-ХХ веков в среде европейских и российских художников-авангардистов, искавших новые формы творческого высказывания. Шагал и Малевич, Ларионов и Гончарова обращались к стилистике наива, подкупавшего проявлением свободы мышления, простодушием и детской непосредственностью. Цвет и эмоции в работах наивных художников имеют первостепенное значение, доминируя над реалистичностью и достоверностью изображения. Пикассо приписывают высказывание, согласно которому он четыре года учился писать, как Рафаэль, но целую жизнь потратил на то, чтобы научиться рисовать, как ребенок. Наивное искусство, жизнеутверждающее по своей природе, излучает радость, восхищение красотой и полнотой бытия, мир и гармонию.

Творческая биография Екатерины Ивановны Медведевой — уникальный пример становления художника-самородка, пришедшего в искусство во взрослом возрасте.

Катя Медведева родилась в крестьянской семье в 1937 году под Белгородом. Осиротев, с 9 лет воспитывалась в детском доме в г. Шуша в Азербайджане. Окончила фабрично-заводское училище, одиннадцать лет проработала ткачихой на фабрике в Баку. Долгие годы вела «кочевую» жизнь, переезжая с места на место. Не имея специального художественного образования, впервые обратилась к живописи в 1976 году, в 39 лет выполнив свою первую работу гуашью. Важнейшим этапом на пути творческого становления Кати Медведевой стала изостудия при народном театре в Кисловодске, где раскрылся врождённый талант художницы. Переломным моментом её в судьбе послужила персональная выставка, состоявшаяся в Москве в 1981 году и ознаменовавшая начало признания творчества. Поездка в Старую Ладогу в Дом творчества художников, работа в среде профессионалов позволила Медведевой окончательно сформировать свой уникальный стиль и перейти к технике масляной живописи. Темой работ стали женские образы, от святых до балерин, портреты любимых писателей, пейзажи и натюрморты. Произведения Кати Медведевой, являющиеся достоянием государственных музеев России и международных частных коллекций, передают чувства и переживания художницы, её цельный и самобытный внутренний мир, поиск идеальной духовной гармонии.

С 1999 года Е.И. Медведева жила и работала в Рязанской области в деревне Анемнясево, затем в селе Перво Касимовского района. В 2003 г. в Рязанском художественном музее впервые состоялась её персональная выставка «Радость».

На нынешней выставке представлено около полусотни произведений 1980-2010-х гг. из московских частных собраний К. Велиховской, Р. Инкелеса, Н. Коловершиной, Е. Комаренко, Т. Кроль, М. Нессбаха, С. Русаковой, А. Савельева, О. Турковой, С. Турковой, В. Цурко, М. Цурцумия.

Возраст
6+