Профессор Чан замечает, что текстура артефактов, обнаруженных его студентами во время ледниковой экспедиции, поразительно похожа на нефритовый кулон, который он видел во сне. Преисполненный любопытством археолог возглавляет исследовательскую группу и отправляется в путешествие вглубь Ледникового храма в поисках истины, стоящей за его мечтами.
- Режиссёр
- Стэнли Тун
- Актёры
- Джеки Чан, Гюльнезер Бекстияр, Чжан Исин, Аариф Ли, Шон Доу, Ким Хи Сон, Макс Хуан, Рей Люй, Ма Юань, Чжэн Ечэн, Ли Чэнь
- Продолж.
- 129 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Комедия