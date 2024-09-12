Профессор Чан замечает, что текстура артефактов, обнаруженных его студентами во время ледниковой экспедиции, поразительно похожа на нефритовый кулон, который он видел во сне. Преисполненный любопытством археолог возглавляет исследовательскую группу и отправляется в путешествие вглубь Ледникового храма в поисках истины, стоящей за его мечтами.