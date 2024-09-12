Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
27°
Срд, 11
28°
Чтв, 12
26°
ЦБ USD 91.11 0.72 11/09
ЦБ EUR 100.5 0.59 11/09
Нал. USD 90.20 / 91.00 11/09 09:00
Нал. EUR 99.90 / 100.90 11/09 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
2 353
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
3 868
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
8 076
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
8 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Легенда

Профессор Чан замечает, что текстура артефактов, обнаруженных его студентами во время ледниковой экспедиции, поразительно похожа на нефритовый кулон, который он видел во сне. Преисполненный любопытством археолог возглавляет исследовательскую группу и отправляется в путешествие вглубь Ледникового храма в поисках истины, стоящей за его мечтами.

Режиссёр
Стэнли Тун
Актёры
Джеки Чан, Гюльнезер Бекстияр, Чжан Исин, Аариф Ли, Шон Доу, Ким Хи Сон, Макс Хуан, Рей Люй, Ма Юань, Чжэн Ечэн, Ли Чэнь
Продолж.
129 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Мой дикий друг
Кино
Собиратель душ
Кино
Бордерлендс
Кино
Водитель-олигарх
Кино
Мой сосед Тоторо
Кино
Пираты галактики Барракуда
Кино
Ворон
Кино
Лунтик. Возвращение домой
Кино
Ларго Винч. Гнев прошлого
Кино
Подростки. Первая любовь
Кино
Как приручить бизона
Кино
Между нами