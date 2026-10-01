Ледовое шоу «Питер Пэн» + Подарок

Сказка Питер Пэн оживает в музыкальном спектакле на льду, полном волшебства, смелости и захватывающих дух приключений. Следуйте за Питером Пэном, мальчиком, который не захотел взрослеть, и его верной подругой - феей Динь-Динь в захватывающее путешествие сквозь звезды в Нетландию! Вас ждёт знакомство с Вэнди Дарлинг и её братьями Джоном и Майклом, неожиданное столкновение с грозным капитаном Крюком, встреча с таинственным племенем индейцев, русалками Лагуны и устрашающим Крокодилом, чей тикающий звук заставляет содрогнуться даже самого закалённого морского разбойника! Артисты ледовых шоу, участники международных соревнований, мастера спорта по фигурному катанию и воздушные гимнасты исполнят сложнейшие пируэты, головокружительные прыжки и акробатические трюки. Сюжет и динамика фигурного катания увлекут, как маленьких зрителей, впервые открывающих для себя этот сказочный мир, так и взрослых, которым эта история вновь напомнит, что мечтать и верить в чудеса можно в любом возрасте!