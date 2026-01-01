Балет «Лебединое озеро» вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, а многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая удача — исполнить партию в этом спектакле. «Лебединое озеро» без доли преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики, а П.И. Чайковского — великим композитором. В основу балета легла сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающих юных влюбленных.

История любви принца Зигфрида и принцессы Одетты, превращенной злым волшебником в королеву лебедей. Сила беззаветной любви разрушает колдовские чары, зло побеждено, и лучи восходящего солнца несут жизнь, любовь, счастье…

«Московский классический балет» под руководством Кристины Хандлос организован в 2010 году. Коллектив сотрудничает с солистами ведущих театров России, среди которых заслуженный артист России Андрей Болотин, лауреаты международных конкурсов Диана Косырева, Алексей Путинцев, Георгий Гусев, Александр Смольянинов, Сергей Купцов (Большой театр), лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский, Наталья Клейменова, Дмитрий Петров, Юлия Балашова (музыкальный театр им. Станиславского и Немеровича-Данченко) и др. Театр успешно осуществляет гастрольную деятельность в России и за рубежом (Испания, Мексика, Индия, Германия).