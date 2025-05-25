«Лебединое озеро» — один из самых известных балетов в мире. Пётр Ильич Чайковский написал музыку для балета в 1875 году по заказу дирекции Императорских театров Санкт-Петербурга. Балетмейстером постановки был Вацлав Рейзингер, но его версия балета оказалась неудачной. После смерти Чайковского его брат Модест Ильич немного изменил либретто и передал музыку более талантливым людям. Мариус Петипа и Лев Иванов внесли значительные изменения в постановку, сделав ее более глубокой и изящной.

Обновленная версия балета, созданная Петипа и Ивановым, стала классической и вошла в историю мирового балета. Балет состоит из четырех актов и пролога, музыка написана в традициях русского симфонизма. В ней используются темы любви, предательства и борьбы добра со злом. В балете «Лебединое озеро» рассказывается история принца Зигфрида, который празднует день рождения на берегу озера. Во время праздника принц видит прекрасную девушку-лебедя по имени Одетта. Оказывается, девушка заколдована злым колдуном Ротбартом, и только истинная любовь молодого юноши может снять заклятие.

Постановка представлена в редакции Московского театра «Русский московский балет» (художественный руководитель Михаил Михайлов). Редакция балета: Михаил Михайлов Репетиторы постановщики: Элина Шалина, Антон Шалин Исполнители ведущих партий: Александр Тарасов Надежда Иванова Продолжительность балета 2 часа с одним антрактом