Балет П.И. Чайковского представит труппа «Новый классический балет», руководитель — Михаил Михайлов. Труппа, основанная в 2011 году, сохраняет традиции русского классического балета, применяет новые интересные концепции в танце со всего мира, пробует новые решения и пути. Коллектив постоянно гастролирует и принимает участие в фестивалях, как за рубежом, так и в России. Солисты — ведущие артисты московских театров. Танцоры — выпускники главных хореографических школ России: Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета имени А. Вагановой, хореографических училищ Перми, Уфы, Воронежа и других.
«Лебединое озеро" — мировой символ русского балета, самое яркое явление в музыкальной культуре. Шедевр покоряет всех своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта.
- Режиссёр
- Мариус Петипа, Лев Иванов
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Балет