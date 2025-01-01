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Лебединое озеро
12 января в 19:00
Театр

Лебединое озеро

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«Лебединое озеро» — это символ русского классического балета во всем мире. В основе сюжета лежит старинная легенда о принцессе, которую заклятие злого колдуна превратило в лебедя. Это история о борьбе против темных сил, о стремлении к недостижимому идеалу и о любви как высшем проявлении человечности.

В основе постановки Наталии Касаткиной и Владимира Василева — классическая версия «Лебединого озера» Большого театра с хореографией Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского и Асафа Мессерера. Балетмейстеры сохранили многие фрагменты старой редакции, а в первой картине балета восстановили первоначальные замыслы Петипа. Финал спектакля сделали трагическим, каким его и задумал Петр Ильич Чайковский. По словам критики, постановка представляет собой «урок современного отношения к классическому наследию».

«Лебединое озеро» Наталии Касаткиной и Владимира Василева — это первая совместная российско-английская постановка в истории русского балета. Художник спектакля — Тим Гудчайльд, трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье в области дизайна театра, кино и телевидения.

Возраст
6+