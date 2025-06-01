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Лебединая верность
6 июля в 18:00
Праздники

Лебединая верность

Парк имени Гагарина

Приглашаем на теплый семейный праздник, посвященный самому нежному дню в году!

В программе:

  • Увлекательные мастер-классы для всей семьи;
  • Интерактивные анимационные площадки;
  • Яркая концертная программа.

На сцене выступят:

  • Песенно-инструментальный ансамбль «Отрада»;
  • Солисты народного ансамбля народного танца «Лель»;
  • Артисты клуба любителей эстрадной музыки;
  • Любимые исполнители Александр Фирсов и Юрий Баранов.

🎤 Ведущие вечера — очаровательная семейная пара Юлия и Юрий Цветковы!

Возраст
6+