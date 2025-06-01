Лебединая верность

Приглашаем на теплый семейный праздник, посвященный самому нежному дню в году!
В программе:
- Увлекательные мастер-классы для всей семьи;
- Интерактивные анимационные площадки;
- Яркая концертная программа.
На сцене выступят:
- Песенно-инструментальный ансамбль «Отрада»;
- Солисты народного ансамбля народного танца «Лель»;
- Артисты клуба любителей эстрадной музыки;
- Любимые исполнители Александр Фирсов и Юрий Баранов.
🎤 Ведущие вечера — очаровательная семейная пара Юлия и Юрий Цветковы!
- Возраст
- 6+