Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.80 / 77.70 02/03 12:35
Нал. EUR 91.12 / 91.86 02/03 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
709
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 212
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Лафертовская Маковница
18 марта в 19:00
Театр

Лафертовская Маковница

Театр кукол

«Лафертовская маковница» — спектакль для взрослых по мотивам повести Антония Погорельского, автора сказки про Черную курицу и подземных жителей. Определить жанр так же сложно, как избавиться от проклятия. Мистическая повесть? Быличка? Фолкхоррор? Мода на жанр чуть-чуть отстает от моды на фасон, но не менее быстротечна. Одна эпоха уступает другой, но романтикам, кажется, всегда впору черный цвет.

«Лафертовская маковница» скроена безупречно, это история о черной магии и чистом сердце, а такой сюжет придется впору любой эпохе. Русский романтизм, мистическая проза двадцатого века и современное любовное фэнтези - везде можно отыскать «маковое зернышко» Антония Погорельского. Среди самых ярких примеров — «Пиковая дама» Александра Пушкина и роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

Присмотритесь, например, к господину Мурлыкину. Мы подозреваем, что кот Бегемот — это все лишь один из девяти его кошачьих псевдонимов. Не хотим вас пугать, но должны предупредить, Мурлыкин — опаснейший тип. Ему даже примус не нужен, чтобы Лафертовская слобода погрузилась в хаос. С ним страшно… интересно."Лафертовская маковница" - спектакль для взрослых по мотивам повести Антония Погорельского, автора сказки про Черную курицу и подземных жителей. Определить жанр так же сложно, как избавиться от проклятия. Мистическая повесть? Быличка? Фолкхоррор? Мода на жанр чуть-чуть отстает от моды на фасон, но не менее быстротечна. Одна эпоха уступает другой, но романтикам, каежтся, всегда впору черный цвет.

«Лафертовская маковница» скроена безупречно, это история о черной магии и чистом сердце, а такой сюжет придется впору любой эпохе. Русский романтизм, мистическая проза двадцатого века и современное любовное фэнтези - везде можно отыскать «маковое зернышко» Антония Погорельского. Среди самых ярких примеров — «Пиковая дама» Александра Пушкина и роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

Присмотритесь, например, к господину Мурлыкину. Мы подозреваем, что кот Бегемот — это все лишь один из девяти его кошачьих псевдонимов. Не хотим вас пугать, но должны предупредить, Мурлыкин — опаснейший тип. Ему даже примус не нужен, чтобы Лафертовская слобода погрузилась в хаос. С ним страшно… интересно.

Возраст
12+