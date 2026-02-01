«Лафертовская маковница» — спектакль для взрослых по мотивам повести Антония Погорельского, автора сказки про Черную курицу и подземных жителей. Определить жанр так же сложно, как избавиться от проклятия. Мистическая повесть? Быличка? Фолкхоррор? Мода на жанр чуть-чуть отстает от моды на фасон, но не менее быстротечна. Одна эпоха уступает другой, но романтикам, кажется, всегда впору черный цвет.

Присмотритесь, например, к господину Мурлыкину. Мы подозреваем, что кот Бегемот — это все лишь один из девяти его кошачьих псевдонимов. Не хотим вас пугать, но должны предупредить, Мурлыкин — опаснейший тип. Ему даже примус не нужен, чтобы Лафертовская слобода погрузилась в хаос. С ним страшно… интересно."Лафертовская маковница" - спектакль для взрослых по мотивам повести Антония Погорельского, автора сказки про Черную курицу и подземных жителей. Определить жанр так же сложно, как избавиться от проклятия. Мистическая повесть? Быличка? Фолкхоррор? Мода на жанр чуть-чуть отстает от моды на фасон, но не менее быстротечна. Одна эпоха уступает другой, но романтикам, каежтся, всегда впору черный цвет.

Присмотритесь, например, к господину Мурлыкину. Мы подозреваем, что кот Бегемот — это все лишь один из девяти его кошачьих псевдонимов. Не хотим вас пугать, но должны предупредить, Мурлыкин — опаснейший тип. Ему даже примус не нужен, чтобы Лафертовская слобода погрузилась в хаос. С ним страшно… интересно.