Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
26°
Срд, 29
18°
Чтв, 30
20°
ЦБ USD 78.02 -0.01 28/07
ЦБ EUR 88.76 -0.13 28/07
Нал. USD 79.51 / 79.75 28/07 13:51
Нал. EUR 92.25 / 92.95 28/07 13:51
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
2 872
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 158
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 938
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Лабиринт чудовищ

Бывший актер Люциан попадает в больницу, куда его отправляет семья на лечение. За ее странными правилами скрывается тайна, выяснить которую можно только спустившись в спрятанный в подвалах лечебницы мир-лабиринт. За каждым поворотом лабиринта Люциана ждет жуткое испытание.

Страна
Польша
Режиссёр
Бартош М.Ковальский
Актёры
Мацей Даменцкий, Здзислав Вардейн, Влодзимеж Пресс, Анна Нехребецкая, Анна Коженецкая, Себастьян Станкевич, Роберт Вабих, Олаф Любашенко, Малгожата Кочик-Дьяконов, Йоанна Балаш, Никодем Розбицкий, Магдалена Лампарская, Адам Шишковский, Ханна Хойнацкая, Эльжбета Окупская, Януш Заорский
Продолж.
112 мин.
Премьера
6 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Ее личный ад
Кино
Между небом и землей
Кино
Патруль времени
Кино
TheatreHD: Зальцбург. Сельская честь / Паяцы
Кино
За любовь
Кино
Старый орел
Кино
Могильный ритуал. Зло вернулось
Кино
Школа призраков
Кино
Храбрый Давид
Кино
Непокой