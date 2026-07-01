Лабиринт чудовищ

Бывший актер Люциан попадает в больницу, куда его отправляет семья на лечение. За ее странными правилами скрывается тайна, выяснить которую можно только спустившись в спрятанный в подвалах лечебницы мир-лабиринт. За каждым поворотом лабиринта Люциана ждет жуткое испытание.