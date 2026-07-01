Лабиринт чудовищ

Бывший актер Люциан попадает в больницу, куда его отправляет семья на лечение. За ее странными правилами скрывается тайна, выяснить которую можно только спустившись в спрятанный в подвалах лечебницы мир-лабиринт. За каждым поворотом лабиринта Люциана ждет жуткое испытание.
- Страна
- Польша
- Режиссёр
- Бартош М.Ковальский
- Актёры
- Мацей Даменцкий, Здзислав Вардейн, Влодзимеж Пресс, Анна Нехребецкая, Анна Коженецкая, Себастьян Станкевич, Роберт Вабих, Олаф Любашенко, Малгожата Кочик-Дьяконов, Йоанна Балаш, Никодем Розбицкий, Магдалена Лампарская, Адам Шишковский, Ханна Хойнацкая, Эльжбета Окупская, Януш Заорский
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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6 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов