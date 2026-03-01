Автором фильма выступает Сёдзи Кавамори — японский режиссер, сценарист, аниматор и дизайнер меха, один из ключевых создателей франшизы «Макросс». Кавамори также принимал участие в работе над такими культовыми франшизами, как «Призрак в доспехах», «Полиция будущего» и «Эврика 7».

Фильм исследует границу между реальным и цифровым «я» — и задает вопрос, на который не так просто ответить. Для Кавамори это первый полностью оригинальный полнометражный фильм, и, судя по концепции, он затрагивает особенно актуальные темы.

Студия Sanzigen («Ура мечте!», «Новый инициал Ди») демонстрирует высочайший уровень визуализации, создавая атмосферу тревожной, почти сюрреалистичной пустоты — будто весь город вымер, а остался только ты и твой экран. Используются контрастные цветовые решения, динамичная работа камеры и сочетание 2D с цифровыми эффектами, создающими ощущение глубины и дезориентации.

В проекте участвует SUZUKA из группы ATARASHII GAKKO!, которая не только исполнила заглавную песню Sailor, Sail On, но и озвучила главную героиню.

Синопсис:

Застенчивая старшеклассница Сиори Маэдзава попадает в таинственный мир внутри своего смартфона. Молодой талантливый предприниматель Сугуру Кагами обещает помочь ей найти выход из лабиринта. А тем временем другая «Сиори» заняла ее место в реальном мире и наводит шороху в социальных сетях под ее именем, желая стать настоящей!