Квартет виолончелей CelloArte. Виолончельные истории

Квартет виолончелей CelloArte в составе:
- Михаил Пейсель
- Ольга Белоглазова
- Матвей Андреев
- Арина Кукушкина
Руководитель и солист Илья Яшин
В программе:
- П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра до мажор ор. 48 (транскрипция для квартета виолончелей)
- А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром си минор ор. 104 (транскрипция для квартета виолончелей и виолончели соло)
Российский виолончелист Илья Яшин представляет необычный проект — квартет виолончелей CelloArte. Музыканты способны раскрыть все возможности виолончели и сделать это на каком-то новом уровне, не исследуемом раньше. Виолончельный квартет — это состав, где четыре одинаковых инструмента берут на себя абсолютно разные функции, которые обычно держатся других участниках классического струнного квартета — двух скрипках и альте. В этот раз коллектив бросил оркестру! В программу войдут оригинальные транскрипции классических шедевров — Серенады для струнного оркестра П. Чайковского и Виолончельного концерта А. Дворжака.
- Возраст
- 6+