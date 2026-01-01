Квартет виолончелей CelloArte. Виолончельные истории

Квартет виолончелей CelloArte в составе:

Михаил Пейсель

Ольга Белоглазова

Матвей Андреев

Арина Кукушкина

Руководитель и солист Илья Яшин

В программе:

П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра до мажор ор. 48 (транскрипция для квартета виолончелей)

А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром си минор ор. 104 (транскрипция для квартета виолончелей и виолончели соло)

Российский виолончелист Илья Яшин представляет необычный проект — квартет виолончелей CelloArte. Музыканты способны раскрыть все возможности виолончели и сделать это на каком-то новом уровне, не исследуемом раньше. Виолончельный квартет — это состав, где четыре одинаковых инструмента берут на себя абсолютно разные функции, которые обычно держатся других участниках классического струнного квартета — двух скрипках и альте. В этот раз коллектив бросил оркестру! В программу войдут оригинальные транскрипции классических шедевров — Серенады для струнного оркестра П. Чайковского и Виолончельного концерта А. Дворжака.