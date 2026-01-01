Рязань
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Квартет виолончелей CelloArte. Виолончельные истории
11 февраля в 19:00
Концерты

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Квартет виолончелей CelloArte в составе:

  • Михаил Пейсель
  • Ольга Белоглазова
  • Матвей Андреев
  • Арина Кукушкина

Руководитель и солист Илья Яшин

В программе:

  • П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра до мажор ор. 48 (транскрипция для квартета виолончелей)
  • А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром си минор ор. 104 (транскрипция для квартета виолончелей и виолончели соло)

Российский виолончелист Илья Яшин представляет необычный проект — квартет виолончелей CelloArte. Музыканты способны раскрыть все возможности виолончели и сделать это на каком-то новом уровне, не исследуемом раньше. Виолончельный квартет — это состав, где четыре одинаковых инструмента берут на себя абсолютно разные функции, которые обычно держатся других участниках классического струнного квартета — двух скрипках и альте. В этот раз коллектив бросил оркестру! В программу войдут оригинальные транскрипции классических шедевров — Серенады для струнного оркестра П. Чайковского и Виолончельного концерта А. Дворжака.

Возраст
6+