- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Васин (баян)
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Сазонов (баян)
- Павел Маслов (ударные)
- Данил Слынько (контрабас, бас-гитара)
- Лектор-музыковед Анастасия Коротаева
Приглашаем на уникальную концертную программу «Квартет музыкальных линий» где встретятся тембры народных и академических инструментов — два баяна, контрабас и ударные. Этот необычный ансамбль создаёт удивительное звучание: от камерной утончённости до яркой экспрессии, раскрывая неожиданные грани музыкального искусства.
Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.
- Возраст
- 6+