С 10 ноября в Арт-пространстве «Город» начнет работу уникальная выставка «Кустодиевские мотивы»!

В экспозиции будут представлены работы учащихся Детской художественной школы № 1, созданные по мотивам произведений великого художника Бориса Михайловича Кустодиева.

Юные таланты разных возрастных групп и направлений изобразительного искусства вдохновлялись зимними пейзажами и сюжетами картин мастера, воплощая на своих полотнах красоту и магию русской зимы, самобытность культуры и жизни народа.

Завораживающие пейзажи; сюжеты яркой, провинциальной и удивляющей России; а также оригинальные интерпретации известных картин Кустодиева… Каждый зритель найдет для себя свое произведение!

Выставка продолжит работу до конца декабря. Вход свободный. Приходите и вдохновляйтесь волшебством морозного, но такого уютного и душевного времени года!