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Курочка. Пух и прах

Если курица несется через дорогу, возможно, она тоже в поисках лучшей жизни… Совершив решительный побег с птицефермы, она находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнется с жесткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.

Страна
Германия, Греция, Венгрия
Режиссёр
Дьердь Пальфи
Актёры
Яннис Кокиасменос, Мария Дьякопанайоту, Аргирис Пандазарас, Антонис Кафедзопулос, Димитрис Пелекис, Антонис Циоциопулос
Продолж.
96 мин.
Премьера
25 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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