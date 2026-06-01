Курочка. Пух и прах

Если курица несется через дорогу, возможно, она тоже в поисках лучшей жизни… Совершив решительный побег с птицефермы, она находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнется с жесткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.