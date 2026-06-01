Курочка. Пух и прах

Если курица несется через дорогу, возможно, она тоже в поисках лучшей жизни… Совершив решительный побег с птицефермы, она находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнется с жесткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.
- Страна
- Германия, Греция, Венгрия
- Режиссёр
- Дьердь Пальфи
- Актёры
- Яннис Кокиасменос, Мария Дьякопанайоту, Аргирис Пандазарас, Антонис Кафедзопулос, Димитрис Пелекис, Антонис Циоциопулос
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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25 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма