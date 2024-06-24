Курентзис: Utopia

Теодор Курентзис представляет международный фестивальный оркестр Utopia, в котором принимают участие 116 музыкантов из 30 стран мира. Программа первого концерта Utopia включает произведения, эталонно воплощающие творческие установки своей эпохи — первых десятилетий XX века.

Оркестр исполняет Третью оркестровую сюиту Игоря Стравинского из балета «Жар-Птица» и два сочинения Мориса Равеля: Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и хореографическую поэму для оркестра «Вальс».

Концертная программа строится вокруг атмосферы утонченной артистичности, которой был пропитан воздух Европы в первые десятилетия XX века, когда художники провозгласили поворот от метафизики к чувственному опыту и декоративности. В искусстве видели прежде всего источник изысканного удовольствия и культивировали «особый дар художественного восприятия». В музыке это выразилось в стремлении композиторов создавать предельно изощренные партитуры, полные утонченных деталей. В музыку для оркестра проникла рафинированная изобретательность, прежде привычная, скорее, для камерных жанров: сложные и хрупкие гармонии, прихотливые текстуры, гибкая до капризности ритмика, необычные тембры, виртуозная исполнительская техника и калейдоскопические, едва ли не коллажные формы. Это была эпоха цветущей сложности, когда амбициозные художники, очевидно, считали зазорным ставить себе планку ниже совершенства. В программу вошли сочинения Мориса Равеля и Игоря Стравинского — авторов, чьи сочинения в тот период продвинулись на пути к совершенству дальше других. В начале века центром художественных и музыкальных инноваций был балет — поэтому неудивительно, что все три опуса были задуманы как танцевальные проекты для антрепризы Дягилева, а позже прочно вошли в концертный репертуар («Жар-птица» и «Дафнис и Хлоя» в виде сюит, «Вальс» как самостоятельная пьеса).

Все сочинения вечера эталонно воплощают творческие установки своей эпохи. Это остроумно придуманная и филигранно выполненная музыка, вещи в себе, изысканные артефакты для тонких ценителей. Новейшие достижения в искусстве оркестровки, резкие танцевальные ритмы и исступленные апофеозы выражают здесь «восходящую прогрессию звучности, к которой сцена добавляет свет и движение» (слова, которые Равель произнес о «Вальсе», возражая против избыточно драматичных трактовок этой музыки). Сюжетом во всех пьесах служит та или иная форма золотого века, утопии, помещенной в прошлое — древнегреческая пастораль, «незапамятные времена» русских сказок или австрийский императорский двор времён расцвета. А их яркие краски и преимущественно светлый колорит скрывают своеобразный эскапизм — человеческое, слишком человеческое желание спрятать тёмные стороны жизни за нарядным занавесом.

Программа: Игорь Стравинский (1882—1971) Сюита для оркестра № 3 из балета «Жар-Птица» (1945) Морис Равель (1875—1937) Сюита для оркестра № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» (1912) Хореографическая поэма для оркестра «Вальс» (1919—1920)