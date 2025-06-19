Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов. Спустя много лет, когда опасность начала грозить сыну императора, Кунг-фу кот должен вспомнить, кто он такой, взять в лапы меч генерала и собственную смелость. С помощью новых друзей-людей, мышки-ниндзя и лиса-колдуна, ему предстоит раскрыть опасный заговор коварного колдуна, превращающего людей в зверей, и спасти мир от погружения в хаос.