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Кукла: Зарождение зла

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.

Режиссёр
Кимо Стамбол
Актёры
Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдан, Джулио Паренгкуан, Т.Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Африан Арис
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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