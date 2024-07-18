Кукла: Зарождение зла

Во время отпуска у пары с двумя детьми бесследно пропадает ребенок. В процессе поисков на предполагаемом месте исчезновения они обнаруживают необычную куклу. С ее помощью по местным преданиям можно провести ритуал и открыть дверь в мир мертвых. Тем временем зловещая сущность начинает преследовать остальных членов семьи.
- Режиссёр
- Кимо Стамбол
- Актёры
- Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Музакки Рамдан, Джулио Паренгкуан, Т.Рифну Викана, Йога Пратама, Майк Лукок, Пипиен Путри, Африан Арис
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов