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Кукла. Реинкарнация

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.

Режиссёр
Лоренс Фаулер
Актёры
Леона Кларк, Итан Тейлор, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимиллиан Черри, Саймон Дэвис, Люк Джеймс, Джон Дженнер, Молли Хайндл-Перес, Лукас Эдвардс
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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