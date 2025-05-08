Кукла. Реинкарнация

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.
- Режиссёр
- Лоренс Фаулер
- Актёры
- Леона Кларк, Итан Тейлор, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимиллиан Черри, Саймон Дэвис, Люк Джеймс, Джон Дженнер, Молли Хайндл-Перес, Лукас Эдвардс
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов