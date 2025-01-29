Кучерявый вечер: Александр Бардин

Александр Бардин — натурально кучерявый мордвин из группы САДко, мультиинструменталист, певец, танцор, композитор, многодетный отец, а по сути — парень из села, из обычной мордовской семьи, который, благодаря труду и таланту, прошел внушительный творческий путь. Александр окончил знаменитую Гнесинку и вот уже 12 лет гастролирует по нашей необъятной стране и не только, является постоянным гостем телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Харизматичный любимец слушателей и зрителей от мала до велика, Александр несёт русскую культуру в самом сердце, собирая вокруг себя всё больше ценителей авторской и народной музыки. Все, кто однажды соприкоснулся с его творчеством, ощущают, что получили тот недостающий элемент душевной гармонии и добра.