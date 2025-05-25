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Кубок России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины)
29 мая в 12:00
Спорт

Кубок России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины)

Сынтул

Кубок России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах 2025 года пройдет в поселке Сынтул с 29 мая по 2 июня. Центр соревнований — база «Динамо» (ул. Юбилейная, 11). Соревнования включают в себя велокросс-классику (пролог и финал), а также велокросс-эстафету.

Программа соревнований

  • 29.05.2025 (Чт) 12:00 — Комиссия по допуску. Тренировка.
  • 30.05.2025 (Пт) 09:00 — Велокросс — классика, пролог.
  • 31.05.2025 (Сб) 09:00 — Велокросс — классика, финал.
  • 01.06.2025 (Вс) 09:00 — Велокросс — эстафета — 2 человека.
  • 02.06.2025 (Пн) — День отъезда.

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