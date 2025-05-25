Кубок России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины)

Кубок России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах 2025 года пройдет в поселке Сынтул с 29 мая по 2 июня. Центр соревнований — база «Динамо» (ул. Юбилейная, 11). Соревнования включают в себя велокросс-классику (пролог и финал), а также велокросс-эстафету.
Программа соревнований
- 29.05.2025 (Чт) 12:00 — Комиссия по допуску. Тренировка.
- 30.05.2025 (Пт) 09:00 — Велокросс — классика, пролог.
- 31.05.2025 (Сб) 09:00 — Велокросс — классика, финал.
- 01.06.2025 (Вс) 09:00 — Велокросс — эстафета — 2 человека.
- 02.06.2025 (Пн) — День отъезда.
- Возраст
- 0+