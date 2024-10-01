Море красоты и грации. Рязань принимает крупные соревнования по танцевальному спорту
Кубок Губернатора Рязанской области по танцевальному спорту
Когда: 9-10 ноября
Где: СШОР «Академия единоборств»
Квалификационные соревнования соберут порядка 400 пар с разных городов России
В программе:
- Взрослые+ молодежь Европейская программа
- Юниоры 2+ 1 Европейская и Латиноамериканская программа
- Дети 2+ 1 Европейская и Латиноамериканская программа и двоеборье
- Региональные соревнования категории «А»
- Соревнования по классам
- Возраст
- 0+