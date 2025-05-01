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Кубок Ассоциации ветеранов СВО по пауэрлифтингу
21 июня в 12:00
Спорт

Кубок Ассоциации ветеранов СВО по пауэрлифтингу

ЦСК

В Рязани пройдут соревнования по классическому жиму — Кубок Ассоциации ветеранов СВО. Они приурочены ко Дню памяти и скорби — памятной дате начала Великой Отечественной войны.

Участвовать могут все, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Приглашают всех желающих — ветеранов боевых действий, их семьи, юных спортсменов от 16 до 18 лет, женщин.

Кубок по пауэрлифтингу состоится 21 июня в 12:00 на спорткомплексе ЦСК (улица Спортивная, 19). Для участия нужно иметь допуск врача, а также при наличии документы о получении травмы, удостоверение (или справку) ветерана боевых действий.

Возраст
16+