Фильм рассказывает о погоне за богатством и ее последствиях. В нем рассказывается история нищего, который претерпевает драматическую трансформацию, исследуются темы жадности, амбиций и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои, что в конечном итоге приводит к поиску искупления.
- Режиссёр
- Секхар Каммула
- Актёры
- Рашмика Манданна, Дхануш, Нагарджуна Аккинени, Багаватхи Перумал, Джим Сарбх, Сунаина Йелла, Хариш Перади, Далип Тахил, К.Бхагяраджа
- Продолж.
- 181 мин.
- Премьера
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2025-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма, Криминал