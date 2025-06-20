Фильм рассказывает о погоне за богатством и ее последствиях. В нем рассказывается история нищего, который претерпевает драматическую трансформацию, исследуются темы жадности, амбиций и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои, что в конечном итоге приводит к поиску искупления.