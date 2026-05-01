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Кружево русского севера
11 июня в 16:00
Выставки

Кружево русского севера

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

КРУЖЕВО РУССКОГО СЕВЕРА — выставка из фондов Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

11 июня 2026 года в 16 часов в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоится открытие выставки «Кружево Русского Севера» из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Вологодское кружево — один из самых известных художественных промыслов России, уникальное явление в народном искусстве со своей традиционной технологией, орнаментальными мотивами, историей бытования.

Кружево пришло в Россию из Западной Европы в XVII веке и получило широкое распространение. Со временем оно обрело самобытные черты. Сложилось несколько кружевных промыслов, старейший из них сформировался в районе Вологды — крупнейшего центра традиционного искусства Русского Севера.

Выставка, включающая около 130 предметов из музейного собрания города Кириллова Вологодской области, познакомит с историей промысла, техникой кружевоплетения, представит изделия от середины XX века до нашего времени в широком видовом многообразии — от кружевных деталей женского костюма до уникальных выставочных панно. Вологодское кружево всегда выполняют вручную: ажурные узоры получат переплетением нитей при помощи деревянных палочек-коклюшек. Его отличает ритмичность и плавность рисунка, а также характерные элементы узора, часто напоминающие снежинки.

Сегодня традиции промысла сохраняют и развивают художники и кружевницы фирмы «Снежинка». В экспозицию войдут работы ведущих вологодских мастериц: заслуженных художников РФ Галины Мамровской и Ангелины Ракчеевой, а также кружевниц Надежды Веселовой, Марины Пальниковой, Татьяны Смирновой и многих других.

С выставкой вологодского кружева жители Рязани познакомились впервые в 1990 году. С тех пор прошло почти четыре десятка лет. Сотрудничество между Рязанским художественным музеем и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником позволило вновь представить вниманию зрителей один из самых изысканных и популярных видов художественного текстиля, где сама красота Русского Севера вплетена в тончайшие нити вологодского кружева.

Выставка является обменной. На Вологодской земле в настоящее время работает экспозиция «Народное искусство Рязанской земли» из коллекции художественного музея.

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