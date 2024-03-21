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Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

Чем круче яйца, тем круче приключения! Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улетное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.

Режиссёр
Габриель Рива-Паласио-Алатристе, Родольфо Рива-Паласио-Алатристе
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-03-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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