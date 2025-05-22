Крутой поворот

Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще… Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом. Или он просто хочет, чтобы так думали?
- Режиссёр
- Джейсон Бакстон
- Актёры
- Коби Смалдерс, Бен Фостер, Гэвин Дри, Александра Кастильо, Уилльям Косович, Джонатан Уоттон, Дэн Летт, Гита Миллер, Марк А.Оуэн, Эндрю Шавер, Уэйн Бернс, Трина Коркум
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-05-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер