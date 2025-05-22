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Крутой поворот

Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще… Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом. Или он просто хочет, чтобы так думали?

Режиссёр
Джейсон Бакстон
Актёры
Коби Смалдерс, Бен Фостер, Гэвин Дри, Александра Кастильо, Уилльям Косович, Джонатан Уоттон, Дэн Летт, Гита Миллер, Марк А.Оуэн, Эндрю Шавер, Уэйн Бернс, Трина Коркум
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-05-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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