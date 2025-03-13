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Крушение мира

Внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

Режиссёр
Гальдер Гастелу-Уррутия
Актёры
Мэри Элизабет Уинстед, Лоррейн Бракко, Тимоти Сполл, Рейф Сполл, Джона Хауэр-Кинг, Рихард Заммель, Александра Масангкай, Сезар Домбуа, Дикси Эгерикс, Грег Орвис, Майкл Джон Трейнор, Филип Шурер, Бернард Буллен, Эрик Гуд
Продолж.
116 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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