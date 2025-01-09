Криминальный шеф

Райан, повар-неудачник по уши в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Тот реализовался в профессии и временно проживает в шикарном доме, где через несколько дней должен пройти званый ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает своего приятеля повесившимся и, увидев в этом возможность расплатиться с долгами, решает выдать себя за него.