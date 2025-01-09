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Криминальный шеф
Кино

Криминальный шеф

Райан, повар-неудачник по уши в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Тот реализовался в профессии и временно проживает в шикарном доме, где через несколько дней должен пройти званый ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает своего приятеля повесившимся и, увидев в этом возможность расплатиться с долгами, решает выдать себя за него.

Режиссёр
Николас Томней
Актёры
Ник Стал, Тамсин Топольски, Рэнди Васкес, Пенелопа Митчелл, Хуан Карлос Мессье, Брайан Гро, Ариель Сьерра, Дэвид Томинага, Норма Нивиа, Мэгуми Хасэбэ, Эван Сударски
Продолж.
102 мин.
Премьера
2025-01-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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