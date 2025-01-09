Криминальный шеф

Райан, повар-неудачник по уши в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Тот реализовался в профессии и временно проживает в шикарном доме, где через несколько дней должен пройти званый ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает своего приятеля повесившимся и, увидев в этом возможность расплатиться с долгами, решает выдать себя за него.
- Режиссёр
- Николас Томней
- Актёры
- Ник Стал, Тамсин Топольски, Рэнди Васкес, Пенелопа Митчелл, Хуан Карлос Мессье, Брайан Гро, Ариель Сьерра, Дэвид Томинага, Норма Нивиа, Мэгуми Хасэбэ, Эван Сударски
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
-
2025-01-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер