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Криминальный город: Возмездие

Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец: циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался. Ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.

Режиссёр
Хо Мен Хэн
Актёры
Ли Бом Су, Ли Дон Хви, Ма Дон Сок, Ли Чжи Хун, Пак Чи Хван, Ли Чжу Бин, Ким Мин Чжэ, Ким Му Ель
Продолж.
109 мин.
Премьера
2024-08-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал

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