Криминальный город: Возмездие

Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец: циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался. Ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.