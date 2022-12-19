Криминальный город: Возмездие

Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец: циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался. Ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.
- Режиссёр
- Хо Мен Хэн
- Актёры
- Ли Бом Су, Ли Дон Хви, Ма Дон Сок, Ли Чжи Хун, Пак Чи Хван, Ли Чжу Бин, Ким Мин Чжэ, Ким Му Ель
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал