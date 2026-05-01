Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
29°
Птн, 12
28°
Сбт, 13
25°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.91 / 74.10 11/06 14:05
Нал. EUR 88.31 / 88.60 11/06 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 344
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 684
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 369
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Крик: Возвращение убийцы
Кино

Крик: Возвращение убийцы

Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведет его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника?

Страна
США
Режиссёр
Джордон Фосс
Актёры
Ян Луис Кастельянос, Тиана Ле, Элизабет Ю, Ванесса Рубио, Кейси Миллс, Гилберт Овуор, Джанни ДеЧенцо, Николь Элизабет Бергер, Коллин Кэмп, Кевин Портер
Продолж.
102 мин.
Премьера
11 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов