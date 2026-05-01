Крик: Возвращение убийцы

Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведет его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника?