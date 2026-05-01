Крик: Возвращение убийцы

Тихий городок потрясла череда жестоких преступлений. Виной тому маньяк из местных легенд в красном пальто и жуткой маске. В то же время местный житель находит коллекцию странных видеокассет, способных пролить свет на личность серийного убийцы. Но к чему приведет его это расследование и будет ли он рад узнать, кто на самом деле скрывается за маской этого беспощадного преступника?
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джордон Фосс
- Актёры
- Ян Луис Кастельянос, Тиана Ле, Элизабет Ю, Ванесса Рубио, Кейси Миллс, Гилберт Овуор, Джанни ДеЧенцо, Николь Элизабет Бергер, Коллин Кэмп, Кевин Портер
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов