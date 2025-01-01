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Крематорий
27 марта в 19:00
Концерты

Крематорий

МКЦ

Встречаемся, чтобы отметить день рождения легендарной группы «Крематорий». Первые сорок лет в жизни настоящих мужчин всегда самые угарные. После — начинается уже реально недетская жара. «Крематорий» имеет радость и удовольствие доказать вам этот сугубо теоретический тезис практически. В программу тура «КТ — 41» вошли не только лучшие — скажем прямо, народные песни коллектива, составившие ему всероссийскую популярность. Современный КТ — это и рок-боевики, и лирико-эротические медляки, и цинично-философские комментарии на самые животрепещущие темы современности. А также высочайший градус концертной самоотдачи, блестящие инструменталисты, дико мистические видеоинсталляции, непредсказуемый сет-лист, свет, добро и любовь. Заходите на огонёк и становитесь свидетелями и участниками проверенного временем ритуала живых и мёртвых. Негатив — в топку, чтобы стало светло, хотя бы на миг! Продолжительность концерта 1 час 40 минут.

Возраст
12+
Жанры
Рок