Последняя жертва серийного убийцы может быть еще жива, но пойманный маньяк отказывается говорить. Чтобы заставить его раскрыть правду, профайлер использует смертельно опасную технологию «Красный экран», позволяющую проникнуть в сознание преступника. Но прежде ей самой предстоит испытать действие разработки. Чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания героини и убийцы — и тем сложнее понять, кто жертва, кто охотник и где проходит грань, после которой уже невозможно вернуться назад.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Евгений Колядинцев, Арсений Сюхин, Николай Лупанов, Дмитрий Барченков, Кристина Манжула
- Актёры
- Софья Лебедева, Александр Зуев, Кирилл Папин, Ян Цапник, Тимур Бурин, Миланья Канаш, Святослав Рогожан, Анастасия Слонидзе, Юлия Силаева, Диана Шульмина
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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15 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов