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Красный экран
Кино

Красный экран

Последняя жертва серийного убийцы может быть еще жива, но пойманный маньяк отказывается говорить. Чтобы заставить его раскрыть правду, профайлер использует смертельно опасную технологию «Красный экран», позволяющую проникнуть в сознание преступника. Но прежде ей самой предстоит испытать действие разработки. Чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания героини и убийцы — и тем сложнее понять, кто жертва, кто охотник и где проходит грань, после которой уже невозможно вернуться назад.

Страна
Россия
Режиссёр
Евгений Колядинцев, Арсений Сюхин, Николай Лупанов, Дмитрий Барченков, Кристина Манжула
Актёры
Софья Лебедева, Александр Зуев, Кирилл Папин, Ян Цапник, Тимур Бурин, Миланья Канаш, Святослав Рогожан, Анастасия Слонидзе, Юлия Силаева, Диана Шульмина
Продолж.
100 мин.
Премьера
15 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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