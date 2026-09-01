Последняя жертва серийного убийцы может быть еще жива, но пойманный маньяк отказывается говорить. Чтобы заставить его раскрыть правду, профайлер использует смертельно опасную технологию «Красный экран», позволяющую проникнуть в сознание преступника. Но прежде ей самой предстоит испытать действие разработки. Чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания героини и убийцы — и тем сложнее понять, кто жертва, кто охотник и где проходит грань, после которой уже невозможно вернуться назад.