Красная маска. Настольная книга супергероя

Прячась в библиотеке от одноклассников, с которыми не ладит, Лиза находит «Настольную книгу супергероя». В ней заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться — учится летать и понимать язык животных — и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.