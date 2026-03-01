Красная маска. Настольная книга супергероя

Прячась в библиотеке от одноклассников, с которыми не ладит, Лиза находит «Настольную книгу супергероя». В ней заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться — учится летать и понимать язык животных — и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.
- Режиссёр
- Ану Бхагаван, Патрик Форсберг
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
2 апреля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение