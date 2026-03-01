Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала

В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет! И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение. И всем им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща. Смогут ли они преодолеть все опасности на пути к главному заветному сокровищу и осуществить свои мечты?