Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
335
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
278
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 637
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 358
Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала

В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет! И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение. И всем им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща. Смогут ли они преодолеть все опасности на пути к главному заветному сокровищу и осуществить свои мечты?

Режиссёр
Василий Ровенский
Премьера
26 марта 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

