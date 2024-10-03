Кот-призрак Андзу

Адаптация манги Такаси Имасиро — история дружбы между Карин, сильной духом девочкой, которую отправили жить к своему дедушке-монаху в японскую деревню, и Андзу, непредсказуемым призрачным котом, который становится ее опекуном. В японской мифологии «бакэнэко», или призрачные коты, — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.