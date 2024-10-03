Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
23°
Срд, 02
21°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 93.22 0.51 01/10
ЦБ EUR 104.17 0.7 01/10
Нал. USD 92.15 / 92.70 30/09 18:30
Нал. EUR 102.20 / 103.45 30/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
18 098
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
8 399
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
10 812
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
12 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Кот-призрак Андзу

Адаптация манги Такаси Имасиро — история дружбы между Карин, сильной духом девочкой, которую отправили жить к своему дедушке-монаху в японскую деревню, и Андзу, непредсказуемым призрачным котом, который становится ее опекуном. В японской мифологии «бакэнэко», или призрачные коты, — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.

Режиссёр
Йоко Куно, Нобухиро Ямасита
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Драма

Еще в кино

Кино
Полтергейст: Другое измерение
Кино
Руки вверх!
Кино
Беляковы в отпуске
Кино
В тумане
Кино
Субстанция
Кино
Астрал. Стереоскоп демона
Кино
Агент на уикенд
Кино
Формула воды
Кино
Девара, часть 1
Кино
Театр в кино: Золушка
Кино
Последний богатырь. Наследие
Кино
Последний день Земли