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Кот и пес

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Режиссёр
Рем Кериси
Актёры
Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс, Инес Рег, Оскар Деганье, Мартин Дански, Жан-Филипп Коте
Продолж.
80 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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