Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.
- Режиссёр
- Рем Кериси
- Актёры
- Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс, Инес Рег, Оскар Деганье, Мартин Дански, Жан-Филипп Коте
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия