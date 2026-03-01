Космос засыпает

Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках. Но возможно ли отпустить мечту?
- Режиссёр
- Антон Мамыкин
- Актёры
- Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Никита Конкин, Артур Каспранов, Тихон Котрелев, Софья Воронцова, Михаил Ушурелу, Анастасия Серга, Сергей Занин, Андрей Трушин, Мария Моркес, Роман Чора
- Премьера
2 апреля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма