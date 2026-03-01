Космические пейзажи глазами взрослых и детей

Рязанский музей путешественников приглашает вас в удивительное путешествие к звездам, не покидая стен музея.

С 30 марта по 26 апреля здесь будет работать уникальная выставка, где встретятся суровая реальность астрофотографии и безграничная фантазия юных художников.

Что увидят гости?

Взрослые авторы — сообщество астрофотографов-любителей RZNASTRO (Андрей Филатов, Наталия Андриевская, Наталья Линда) — представят завораживающие снимки космических просторов. Это не просто фотографии, а настоящие окна в другие миры, которые обычно скрыты от нашего взгляда.

Атмосферу дополнит Первый детский конкурс космического рисунка «Вселенская красота космического пейзажа». Яркий фейерверк детской фантазии, искренности и творчества! Кстати, конкурс вышел на международный уровень — к нам пришла работа ребенка из Германии.