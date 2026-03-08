Космическая собака Лида

2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.
- Режиссёр
- Евгений Сангаджиев
- Актёры
- Данила Харенко, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Сергей Безруков, Александра Бортич, Ольга Науменко, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Полина Сидихина, Олег Андреев, Сергей Мелконян, Михаил Коновалов, Анастасия Скворцова
- Премьера
-
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Научная фантастика, Комедия