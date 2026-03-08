Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 366
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 199
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
788
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 111
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Космическая собака Лида

2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.

Режиссёр
Евгений Сангаджиев
Актёры
Данила Харенко, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Сергей Безруков, Александра Бортич, Ольга Науменко, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Полина Сидихина, Олег Андреев, Сергей Мелконян, Михаил Коновалов, Анастасия Скворцова
Премьера
26 марта 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Научная фантастика, Комедия

Сеть
Граница
Дети перемен
Астрал. Школа кошмаров
МИР РПЛ. Чемпионат России 2025/2026. «Зенит» — «Спартак»
Жемчуг
Лекарь-2: Наследие Авиценны