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Космическая Машка

Машка все свои 11 лет жизни прожила с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает, как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда ее невероятных приключений.

Страна
Россия
Режиссёр
Никита Владимиров
Актёры
Азарелль Сенлис Ляфей, Татьяна Догилева, Михаил Тройник, Константин Плотников, Ольга Лапшина, Мария Смольникова, Фрол Фролов, Дана Абызова, Яна Волчек, Елизавета Руфина, Мария Верхова, Миша Шульц, Кирилл Ермаков
Продолж.
98 мин.
Премьера
4 июня 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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