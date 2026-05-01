Космическая Машка

Машка все свои 11 лет жизни прожила с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает, как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда ее невероятных приключений.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Никита Владимиров
- Актёры
- Азарелль Сенлис Ляфей, Татьяна Догилева, Михаил Тройник, Константин Плотников, Ольга Лапшина, Мария Смольникова, Фрол Фролов, Дана Абызова, Яна Волчек, Елизавета Руфина, Мария Верхова, Миша Шульц, Кирилл Ермаков
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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4 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия