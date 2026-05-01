Космическая Машка

Машка все свои 11 лет жизни прожила с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает, как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, девочка отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинается череда ее невероятных приключений.