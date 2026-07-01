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Королевские игры
7 августа в 10:00
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Королевские игры

Рязанский исторический музей

7 августа в Рязанском историческом музее откроется выставка «Королевские игры», посвященная оружейному искусству XVI века.

XVI век — время наивысшего расцвета западноевропейского оружейного производства. В этот период создавали предметы вооружения, которые по исполнению можно поставить в один ряд с образцами мировой живописи и декоративно-прикладного искусства. Боевое и охотничье вооружение использовала свита и воинская гвардия ренессансных правителей.

Гости выставки познакомятся с образцами вооружения, созданными по индивидуальному заказу придворными оружейниками Габсбургского императорского двора, княжеских западноевропейских дворов, а также мастерами крупнейших художественных и ремесленных центров позднего Ренессанса.

Всего на выставке «Королевские игры» будет представлено 136 музейных предметов из собрания Государственного исторического музея. Ранее выставка уже была представлена в Москве, Туле и Казани, а теперь уникальная коллекция прибыла в Рязань.

Открытие выставки состоится 7 августа в 16:00.

Возраст
6+