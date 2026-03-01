Королек моей любви

Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады — Сандурлай, с которым им предстоит сразиться.