Конкурс детских и молодежных изобретений «Научный-нескучный»

В это воскресенье, 10 ноября, в нашей библиотеке все желающие смогут посетить интерактивные площадки, посвященные науке, роботам и техническому творчеству.

Каждый сможет познакомиться с робособакой ТОПиком от компьютерной академии «ТОП», попробовать свои силы в робототехнике на мастер-классе от Городской станции юных техников, посмотреть на химические опыты вместе со студентами РязГМУ имени академика И.П. Павлова, сыграть в развлекательную игру и увидеть изобретения участников клуба технического творчества «КПД РГРТУ», сразиться за первое место в гонках на радиоуправляемых машинках от автошколы «Магистраль», поиграть в шахматы, посетить выставку работ конкурсантов, а также выиграть классные призы от наших партнеров.

Мероприятия проводятся в рамках конкурса детских и молодежных изобретений «Научный-нескучный». Вход свободный.

Время проведения:

10:30 — 12:00 — работа интерактивных площадок и выставки детских и молодежных изобретений;

12:00 — 13:00 — торжественное награждение победителей конкурса «Научный-нескучный».