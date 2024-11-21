Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.
- Режиссёр
- Эдвард Бергер
- Актёры
- Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Бриан Ф.О'Берн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбль, Лорис Лодди, Рони Крамер
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Триллер