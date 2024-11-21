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Конклав

Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.

Режиссёр
Эдвард Бергер
Актёры
Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Бриан Ф.О'Берн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбль, Лорис Лодди, Рони Крамер
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Триллер

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