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26 июля в 14:00
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Конгломерат

4912

Во дворе старой обувной фабрики вместе с барами Собака Павлова, «СВОИ&НАШИ» и площадкой 4912 за толстыми стенами здания, но под открытым небом мы развернем большую звуковую и арт мощь.

Дневная программа:

Большая сцена, 7 групп:

  • ИНДИАЛОГ
  • CAMEOUTHEY!
  • СЕРИАЛЫ
  • NA UME
  • BEZNA
  • SOUTH BUNCH

хэдлайнер группа JANE AIR!

фуд-корты, бары, крафт-маркет, барберы и татуировщики параллельно с другими интерактивно-развлекательными зонамине оставят вам ни минуты для скуки!

На этом мы не останавливаемся и плавно переходим в ночную программу.

Вечеринка от промо-команды NИТИ в дополнение горячим привозом в лице столичного гостя лидера проекта Bad Zu.

NИТИ — одна из ключевых промо-команд города, известная своими дерзкими электронными шоукейсами на стыке разных жанров и организацией внушительного количества мероприятий. Свои выступления артисты превращают в настоящее шоу с добавлением живых инструментов и впечатляющим визуальным сопровождением.

BAD ZU — феномен отечественной электронной сцены, его творчество это смешение огромного количества музыкальных традиций и жанров от британского брейкбита и до африканского gqom.

Филипп Александров — продюссер, диджей и лидер проекта Bad Zu выступит с сольным dj-сетом в рамках ночной программы фестиваля.

Возраст
18+