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Конформист
Кино

Конформист

Один из самых известных фильмов Бернардо Бертолуччи, принесший ему всемирную славу. Усложненность структуры повествования и новаторская кинематография «Конформиста» оказали значимое влияние на развитие мирового кинематографа, открыв путь к созданию психологических драм нового поколения.

Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание.

Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отправиться во Францию с тем, чтобы организовать и осуществить ликвидацию итальянского профессора-антифашиста. Выполняя задание, Марчелло понимает поразительное сходство государственного насилия с сексуальным, жертвой которого он пал в детстве.

Страна
Италия, Франция, ФРГ
Режиссёр
Бернардо Бертолуччи
Актёры
Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Гастон Москин, Энцо Тарашо, Фоско Джакетти, Жозе Куальо, Доминик Санда, Пьер Клементи, Ивонна Сансон, Милли
Продолж.
111 мин.
Премьера
2019-01-26 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Экранная адаптация, Драма

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