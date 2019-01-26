Конформист

Один из самых известных фильмов Бернардо Бертолуччи, принесший ему всемирную славу. Усложненность структуры повествования и новаторская кинематография «Конформиста» оказали значимое влияние на развитие мирового кинематографа, открыв путь к созданию психологических драм нового поколения.
Законопослушным человеком хочет быть каждый, но если государство, в котором ты живешь, является преступным, то поневоле оборачивается преступлением и твое послушание.
Такова цена конформизма, которую вынужден заплатить доктор Марчелло Клеричи, получающий от фашистских властей приказ отправиться во Францию с тем, чтобы организовать и осуществить ликвидацию итальянского профессора-антифашиста. Выполняя задание, Марчелло понимает поразительное сходство государственного насилия с сексуальным, жертвой которого он пал в детстве.
- Страна
- Италия, Франция, ФРГ
- Режиссёр
- Бернардо Бертолуччи
- Актёры
- Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Гастон Москин, Энцо Тарашо, Фоско Джакетти, Жозе Куальо, Доминик Санда, Пьер Клементи, Ивонна Сансон, Милли
- Продолж.
- 111 мин.
- Премьера
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2019-01-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Экранная адаптация, Драма