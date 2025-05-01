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Конек-Горбунок
7 июня в 11:00
Театр

Конек-Горбунок

Театр кукол

Помните? «За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе — на Земле, жил старик в одном селе…» Сложно поверить, что этой сказке больше двух столетий. Легкий музыкальный слог, сочетание юмора и лирики, головокружительные приключения — Конек-Горбунок вне времени. Из эпохи в эпоху он перемещается так же легко, как с Земли на Небо и обратно. В чем секрет?

«На „Коньке-горбунке“ воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось… от хладных финских скал до стен недвижного Китая» — признавался Ершов. Как попасть в «народную жилку» сегодня?

Режиссер Анна Коонен: «Это современное прочтение классической сказки, поэтому мы выбрали классическую форму — ширму и трости.

Наш первый и главный вопрос: „Каким может и должен быть тростевой спектакль в современном мире?“

Корни сказки сегодня можно найти в народных промыслах и песнях, но нас интересует не только традиция. Сохранить внимание ребенка во время спектакля так же важно, как и верность первоисточнику. Мы не переписываем Ершова, не сочиняем за него. Мы стремимся его понять и продолжить сказку в пространстве театра.

У автора достаточно чудесного, а художник Анна Репина придумала удивительный мир, где сочетаются обряд и быт, шутка и поэзия, красота и движение, космические масштабы и внимание к деталям.

По сути, мы находимся на территории театра художника. Здесь все имеет символическое значение и в то же время функционально, технологично. Когда-то так было и в жизни. Не случайно русскую избу венчает „конек“. Он украшает, оберегает, но главное, без него дом просто не устоит. Эта деталь подсказала нам один из центральных образов — образ родительского дома, что для семейного спектакля очень символично».

Возраст
6+